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Общество

Денис Мацуев провел онлайн-концерт в Московской филармонии

Российский пианист Денис Мацуев провёл онлайн-трансляцию своего концерта в Московской филармонии. Как пишут российские СМИ, трансляция шла в социальной сети «Одноклассники» в группе портала Культура.РФ.

Денис Мацуев исполнил фортепианный цикл Чайковского «Времена года». На сцене концертной площадки также выступили музыканты Андрей Иванов и Александр Зингер. 

Вечер прошёл в Концертном зале имени Чайковского. Решение организовать выступление без зрителей приняли в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Концерт Дениса Мацуева открыл проект «Домашние сезоны», организатором которого стала Московская филармония совместно с Министерством культуры России. Трансляции онлайн-концертов будут вестись в соцсетях до 10 апреля.

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