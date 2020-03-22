Денис Мацуев провел онлайн-концерт в Московской филармонии
Российский пианист Денис Мацуев провёл онлайн-трансляцию своего концерта в Московской филармонии. Как пишут российские СМИ, трансляция шла в социальной сети «Одноклассники» в группе портала Культура.РФ.
Денис Мацуев исполнил фортепианный цикл Чайковского «Времена года». На сцене концертной площадки также выступили музыканты Андрей Иванов и Александр Зингер.
Вечер прошёл в Концертном зале имени Чайковского. Решение организовать выступление без зрителей приняли в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Концерт Дениса Мацуева открыл проект «Домашние сезоны», организатором которого стала Московская филармония совместно с Министерством культуры России. Трансляции онлайн-концертов будут вестись в соцсетях до 10 апреля.