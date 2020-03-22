О школьном дистанционном обучении в эфире ПАИ-live расскажет Александр Седунов

10:23, 22 марта 2020, ПАИ

С 23 марта в школах Псковской области начинается дистанционное обучение. С таким масштабным вызовом система образования области сталкивается впервые.

В понедельник в 12:00 в прямом эфире ПАИ-live о том, как устроено дистанционное обучение, каким образом оно будет работать, какой будет связь между учителями и учениками расскажет председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Руководитель ведомства также ответит на вопросы, поступившие по этой теме на горячую линию оперативного информационного центра (тел 8 800 444 10 41 и 299 003), предоставляющим оперативную информацию по борьбе с коронавирусом.

Свои вопросы вы также можете оставлять здесь>>>