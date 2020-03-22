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Общество

367 человек заразились коронавирусом в России

367 человек заразились коронавирусом нового типа COVID-19 в России, пишет ТАСС. За сутки число новых случаев заражения возросло на 61, из них 54 зарегистрировали в Москве.

Также новые случаи зафиксировали в Новгородской (1), Кировской (2), Архангельской (1), Брянской (1) областях и Удмуртской Республике (2).

В оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что распространение инфекции в России вызвано завозом из стран Европы.

На сегодняшний день в России выздоровели 16 человек, из них 13 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии.

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