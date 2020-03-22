Литва продлила действие транзитного коридора для иностранцев до 26 марта

18:00, 22 марта 2020, ПАИ

В связи с распространением коронавируса власти Литвы продлили действие транзитного коридора для иностранцев, возвращающихся домой на машинах через республику, до 26 марта, пишет ТАСС.

Правительство Литвы единогласно одобрило продление транзита до 00:00 (01:00 мск) 26 марта. 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса в республике объявили режим общенационального карантина. Страна закрыла свои границы для въезда иностранцев и выезда литовских граждан до 30 марта.

Всего в Литве зарегистрировали 105 инфицированных коронавирусом.