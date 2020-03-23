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Общество

Псковичка выиграла 80 тысяч рублей в телеигре «Что? Где? Когда?»

Псковичка Инна Милкова в программе «Что? Где? Когда?» обыграла команду знатоков и получила 80 тысяч рублей. Прямой эфир передачи показали по первому каналу 22 марта.

В первой программе 45-го сезона игры «Что? Где? Когда?» приняла участие молодая команда «Дети XXI века»: школьники и студенты первых курсов московских вузов.

Вопрос псковички был включен в блиц по три вопроса, на каждый из которых знатокам даётся по 20 секунд на обсуждение. «Наездники попеременно взлетали на холм и резко останавливали коней на вершине. Что появилось в результате?», - озвучил ведущий вопрос Инны Милковой.

Знатоки взяли сэкономленную дополнительную минуту, но все равно не смогли ответить правильно. Команда предположила, что речь идёт о движении велосипеда или скейборда. Однако на самом деле речь шла о скульптуре «Медный всадник».

Несмотря на это, игра завершилась со счётом 6:4 в пользу знатоков.

2 декабря 2018 года псковичка Инна Милкова также обыграла знатоков в программе «Что? Где? Когда?». Тогда ей удалось выиграть 100 тысяч рублей. 

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