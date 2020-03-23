На помощь в борьбе с коронавирусом в Италию отправились самолеты Ил-76 из Псковской области

09:27, 23 марта 2020, ПАИ

В Италию вылетели военные самолеты Ил-76 из Псковской области. На помощь отправились также самолеты из Ульяновской и Оренбургской областей, сообщает телеканал «Звезда».

Всего авиационная группировка включает в себя 9 самолетов. Она была создана в соответствии с указанием министра обороны РФ Сергея Шойгу для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В течение минувшей ночи самолеты вместе с подготовленными экипажами отправились из России в Италию, на борту группа из 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты министерства обороны РФ в области вирусологии и эпидемиологии. Все они обладают опытом в борьбе с эпидемиями. Специалисты имеют современное оборудование по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.