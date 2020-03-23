До 17 человек увеличилось количество выздоровевших от коронавируса в России

09:43, 23 марта 2020, ПАИ

В России общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции выросло до 17 человек. Как пишет ТАСС, за последние сутки была выписана еще одна гражданка России.

«За весь период выписано 17 человек, из них 14 граждан России, два гражданина КНР, один гражданин Италии», - говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным на 22 марта, количество погибших от коронавирусной инфекции достигло 4 тысяч 825 человек, к 23 марта – 5 тысяч 476. Количество заразившихся также сильно увеличилось: с 42,6 тысяч до 59,1 тысяч человек.

По всему миру коронавирусом заразились более 338 тысяч человек. Свыше 14,6 тысяч человек умерли, ещё 99 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.