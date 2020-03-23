Сергей Собянин запретил отключать связь пожилым москвичам при нулевом балансе

10:58, 23 марта 2020, ПАИ

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил операторам мобильной связи отключать телефон и интернет при нулевом балансе у пожилых горожан. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее мэр столицы России заявил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса должны соблюдать домашний режим.

«Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей», - сообщил Сергей Собянин в своём блоге.

Кроме того, он временно отменил взимание пени и штрафов у пожилых за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 338 тысяч человек. Свыше 14,6 тысяч человек умерли, ещё 99 тысяч – вылечились.