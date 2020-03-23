Учения по противодействию распространения коронавируса проведут в регионах

11:20, 23 марта 2020, ПАИ

Учения по противодействию распространения коронавируса проведут в регионах, чтобы оценить готовность всех служб, ведомств и регионов к моментальному реагированию. Такое поручение премьер-министр России Михаил Мишустин дал на оперативном совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин отметил, что в целом ситуация с коронавирусом находится под контролем, но необходима «подготовка к более серьезным вызовам», поэтому надо провести в регионах учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«В целях разработки и принятия превентивных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обеспечить проведение в рамках деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимых учений с учетом существующей эпидемиологической обстановки на территории РФ», - говорится в поручении, адресованном МЧС, МВД, Минздраву, Минтрансу, Минстрою, Минпромторгу, Минтруду, Минкомсвязи, Минэкономразвития, ФСБ, Росгвардии, ФСО, Россельхознадзору и Роспотребнадзору.

Срок исполнения поручения установлен до 25 марта.