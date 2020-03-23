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Общество

Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Фото: TASS/Zuma/Kristin Callahan

Приговоренный к 23 годам тюремного срока за сексуальные домогательства и изнасилование, голливудский продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом. Об этом пишет Afisha Daily со ссылкой на Niagara Gazette.

Харви Вайнштейн сейчас находится в тюрьме Венде недалеко от Баффало, штат Нью-Йорк, и является одним из двух заключенных с диагностированным коронавирусом. По информации источников издания, продюсер уже был заражен COVID-19, когда прибыл в Венде из нью-йоркской тюрьмы Райкерс в прошлую среду. Во время судебных разбирательств 69-летний Вайнштейн часто находился в нью-йоркской больнице — он лечился от высокого кровяного давления и болей в груди.

Харви Вайнштейна признали виновным в двух случаях сексуального насилия. В частности, в сексуальном нападении первой степени его обвинила ассистент реалити-шоу «Проект Подиум» Мириам Хейли, в третьей степени — актриса Джессика Манн.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся осенью 2017 года: с тех пор уже более 80 женщин заявили о домогательствах и даже насилии со стороны продюсера. В октябре 2018 года часть обвинений с него сняли. В декабре 2019 года Вайнштейну удалось достигнуть предварительного соглашения с большинством этих женщин.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 338 тысяч человек. Свыше 14,6 тысяч человек умерли, ещё 99 тысяч – вылечились.

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