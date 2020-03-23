15 центров для подтверждения коронавируса заработают в России в течение двух недель

13:29, 23 марта 2020, ПАИ

15 центров для подтверждения коронавируса заработают в России в течение двух недель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. На данный момент диагностику проводят новосибирский «Вектор» и противочумный центр в Москве.

Попова также сообщила, что порядка 7,1 тыс. россиян остаются под наблюдением после контакта с инфицированными новым коронавирусом. «На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 438 инфицированных новым коронавирусом. В том числе это 16 граждан других стран <...> Каждый седьмой выявлен активно из числа контактных. На сегодняшний день под наблюдением остаются 7110 контактных лиц по инфицированным», - уточнила она. По ее словам, каждый седьмой инфицированный был выявлен благодаря проверке контактировавших с заразившимися коронавирусом.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом нового типа, 17 человек уже выписаны после выздоровления. В Псковской области заболевших шестеро, под наблюдением находится 21 человек.