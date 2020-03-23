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Общество

Из-за коронавируса бразильский McDonald’s изменил логотип

Бразильский McDonald’s сменил логотип из-за пандемии коронавируса. Таким образом, филиал американской ресторанной сети напомнил людям о необходимости самоизоляции, сообщает РБК.

Логотип был изменен только в официальных соцсетях, на вывесках и упаковках он остался прежним. Слоган компании теперь звучит так «Разделены на время, чтобы оставаться вместе всегда».

Золотые арки буквы «М» стали находится на небольшом расстоянии друг от друга. Похожий прием использовала Coca-Cola в рекламе на таймс-сквер в Нью-Йорке со слоганом «Оставаться врозь – лучший способ объединиться».

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