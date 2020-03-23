ФАС России усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты

15:39, 23 марта 2020, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба России усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты и товары с 23 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, соответствующее поручение подписал руководитель ведомства Игорь Артемьев.

Особое внимание ФАС уделит хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов. Территориальные управления в ежедневном режиме будет проверять цены на указанные продукты.

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