В Эстонии запустили вечерний флешмоб с фонариками

17:00, 23 марта 2020, ПАИ

В Эстонии запустили вечерний флешмоб с фонариками «Помаши, потому что заботишься!», сообщает Delfi (Эстония). Президент страны Керсти Кальюлайд призвала жителей страны встать вечером в 20:00 у окна, включить фонарик телефона или карманный фонарь и помахать им из окна в течение двух минут.

«Мы находимся в кризисе, подобный которому никто еще не переживал. Для того, чтобы нашему обществу из него по возможности безболезненно выйти, недостаточно решений кризисной комиссии, рекомендаций и распоряжений чиновников, внести вклад может и должен каждый. Вклад каждого человека различный, но однозначно необходимый. Начиная с сокращения социального общения и звонка родителям и пожилым родственникам», - сказала глава государства.

Поводом послужила ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Акция станет еженедельной и продлится до 13 апреля.

«Как увидите огоньки, сделайте фотографии, и постите их с этим хэштегом #LehvitaSestHoolid », - призвала президент.