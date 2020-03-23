Из-за коронавируса налоговые инспекции Псковской области переходят на новый режим работы

17:11, 23 марта 2020, ПАИ

В Псковской области налоговые инспекции перешли на новый режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФНС России по Псковской области.

Налогоплательщикам рекомендовали ограничить посещение налоговых инспекций и пользоваться «бесконтактном режимом». Для этого существует «личный кабинет налогоплательщика» или официальные интерактивные сервисы.

С помощью личного кабинета можно узнать о задолженности, оплатить налоги, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом. В случае необходимости посещения инспекции рекомендуется воспользоваться электронным сервисом ФНС России «Онлайн запись на прием в налоговый орган».

Кроме того, приостанавливается работа оперзалов во вторую и четвертую субботу каждого месяца и усилены профилактические меры по защите граждан. Каждые два часы операционные залы межрайонных инспекций будут закрываться для проветривания и дезинфекции.