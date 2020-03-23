На апрельской сессии псковского парламента рассмотрят назначение уполномоченного по правам ребёнка и бизнес-омбудсмена

17:20, 23 марта 2020, ПАИ

На апрельской сессии Псковского областного Собрания (ПОС) рассмотрят вопрос о назначении уполномоченного по правам ребёнка и бизнес-омбудсмена в Псковской области. Также депутатам предстоит согласовать продление полномочий Дмитрия Шахова ещё на 5 лет в качестве уполномоченного по правам человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Собрания депутатов Александр Котов отметил, что парламент уже направил на согласование детского омбудсмена Анны Кузнецовой кандидатуру Наталии Соколовой. «Ответ уже получен, на апрельской сессии мы будем рассматривать вопрос о назначении уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области на новый срок полномочий», - добавил Александр Котов.

Документы по кандидатуре уполномоченного по защите прав предпринимателей поступят в ближайшее время. «Процедура идёт своим чередом, известно, что Аркадия Мурылёва уже поддержало профильное сообщество – кандидатура рассматривалась на общественном совете с участием предпринимателей», - напомнил председатель Собрания депутатов. По словам Александра Котова, с бизнес-омбудсменом у областного парламента также выстроено успешное взаимодействие – Аркадий Мурылёв является активным участником обсуждения всех законодательных инициатив, которые так или иначе влияют на развитие малого и среднего предпринимательства и развития бизнеса в регионе.

«Есть основания предполагать, что все трое уполномоченных сохранят свои должности. Но всё решит тайное голосование», - подытожил Александр Котов.

Все региональные омбудсмены назначаются на должность и освобождаются от неё Псковским областным Собранием депутатов. 28 апреля 2015 года в ходе 41-й сессии регионального парламента кандидатуры троих уполномоченных были утверждены большинством голосов. Дмитрия Шахова в ходе тайного голосования поддержали 29 депутатов, Наталию Соколову – 31 парламентарий, в поддержку Аркадия Мурылёва поступило 32 голоса – для того, чтобы вступить в должность, бизнес-омбудсмену пришлось сложить депутатские полномочия. Пятилетний срок полномочий, установленный законом, истекает в 2020 году.