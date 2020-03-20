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Политика

Александр Котов рассчитывает на сохранение Дмитрием Шаховым поста уполномоченного по правам человека

Предложение о назначении на должность уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова направил в Псковское областное Собрание (ПОС) депутатов губернатор Михаил Ведерников. Срок полномочий омбудсменов истекает в конце апреля, решение о назначении кандидатуры на предстоящие 5 лет предстоит принять депутатам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС.

«Областное Собрание на протяжении ряда лет очень конструктивно взаимодействует с уполномоченным по правам человека. Мы систематически получаем информацию о его работе, она строится достаточно эффективно. Кроме того, Дмитрий Владимирович сам проявляет активность и вносит в Псковское областное Собрание депутатов предложения по изменению существующего законодательства. Уверен, что большинство депутатов поддержит кандидатуру Дмитрия Шахова для назначения на новый срок», - прокомментировал поступление пакета документов председатель Собрания Александр Котов.

Спикер сообщил, что в ближайшее время в установленном порядке направит уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой информацию о поступившей кандидатуре на согласование. «Надеюсь, что его активность не останется незамеченной на федеральном уровне, и такое согласование мы получим», - добавил Александр Котов.

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