0
18:15
В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ
17:03
ПАИ-Live о новых экономических реалиях пройдет с заместителем губернатора Нинель Салагаевой
07:00
Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом
12:29
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
15:40
Чай, сыр и сливочное масло подорожали в магазинах Псковской области
14:20
ПАИ-рейд: В Пскове эксперты проверили наличие продуктов в гипермаркетах
10:06
Псковская область поднялась на 19 место в рейтинге «Инвестиционной активности регионов» за февраль
Еще новости
Экономика

Кредитные каникулы предоставят крупнейшие банки пострадавшим от коронавируса

Пострадавшие от коронавируса смогут получить кредитные каникулы от крупнейших российских банков. На это готовы пойти ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк и МКБ, передаёт ТАСС.

Альфа-банк планирует ввести кредитные каникулы для клиентов, которые утратили возможность погашать кредиты из-за коронавирусной инфекции. Поддержать своих клиентов решил МКБ, который разработал ряд мер, направленных на помощь клиентам в связи с ситуацией с коронавирусом по всему миру. Был введен перенос даты платежа, отмена штрафов для клиентов, у которых подтвержден коронавирус. В индивидуальном порядке будут также рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Кредитные каникулы сроком до 2 месяцев готов предоставить Промсвязьбанк. Банк ВТБ может дать отсрочку до 3 месяцев. Возможность реструктуризации кредитов или ипотечных каникул для заемщиков рассматривает и Сбербанк. Это произойдет в случае, если ситуация у клиента будет развиваться неблагоприятно из-за карантина и финансовых обстоятельств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в Псковской области обсудим в ПАИ-live 24 марта В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ Кредитные каникулы предоставят крупнейшие банки пострадавшим от коронавируса Из-за коронавируса налоговые инспекции Псковской области переходят на новый режим работы Россия запретила на 10 дней экспорт всех видов круп В Эстонии запустили вечерний флешмоб с фонариками Автомобили с лекарствами и товарами первой необходимости обслуживают на границе вне очереди ФАС России усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты Из-за коронавируса бразильский McDonald’s изменил логотип Из-за эпидемии коронавируса в США начали отпускать заключенных
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ
23 марта 2020
В Псковской области не будут начислять пени и штрафы за несвоевременные платежи за ЖКУ
ПАИ-Live о новых экономических реалиях пройдет с заместителем губернатора Нинель Салагаевой
23 марта 2020
ПАИ-Live о новых экономических реалиях пройдет с заместителем губернатора Нинель Салагаевой
Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом
20 марта 2020
Меры по поддержке предпринимателей разработают в Псковской области в связи с коронавирусом
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
19 марта 2020
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
Чай, сыр и сливочное масло подорожали в магазинах Псковской области
18 марта 2020
Чай, сыр и сливочное масло подорожали в магазинах Псковской области
ПАИ-рейд: В Пскове эксперты проверили наличие продуктов в гипермаркетах
18 марта 2020
ПАИ-рейд: В Пскове эксперты проверили наличие продуктов в гипермаркетах
Псковская область поднялась на 19 место в рейтинге «Инвестиционной активности регионов» за февраль
11 марта 2020
Псковская область поднялась на 19 место в рейтинге «Инвестиционной активности регионов» за февраль
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
10 марта 2020
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области

Идет загрузка...