Кредитные каникулы предоставят крупнейшие банки пострадавшим от коронавируса

18:07, 23 марта 2020, ПАИ

Пострадавшие от коронавируса смогут получить кредитные каникулы от крупнейших российских банков. На это готовы пойти ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк и МКБ, передаёт ТАСС.

Альфа-банк планирует ввести кредитные каникулы для клиентов, которые утратили возможность погашать кредиты из-за коронавирусной инфекции. Поддержать своих клиентов решил МКБ, который разработал ряд мер, направленных на помощь клиентам в связи с ситуацией с коронавирусом по всему миру. Был введен перенос даты платежа, отмена штрафов для клиентов, у которых подтвержден коронавирус. В индивидуальном порядке будут также рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Кредитные каникулы сроком до 2 месяцев готов предоставить Промсвязьбанк. Банк ВТБ может дать отсрочку до 3 месяцев. Возможность реструктуризации кредитов или ипотечных каникул для заемщиков рассматривает и Сбербанк. Это произойдет в случае, если ситуация у клиента будет развиваться неблагоприятно из-за карантина и финансовых обстоятельств.