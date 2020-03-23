Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в Псковской области обсудим в ПАИ-live 24 марта

18:32, 23 марта 2020, ПАИ

24 марта гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live станет председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В центре внимания будут меры по профилактике коронавирусной инфекции в регионе и достигнутые результаты. Обсудим также сложившуюся ситуацию, озвучим, какое количество людей находится под наблюдением медиков, у скольких подтвердился коронавирус.

Не останутся без внимания вопросы поставок медикаментов в аптеки, мероприятия профилактического характера, проводимые в медицинских учреждениях.

Свои вопросы гостю прямого эфира можно задать уже сейчас здесь >>>.

Время начало трансляции будет сообщено дополнительно.