Подарочные наборы для ветеранов и их семей продемонстрировал Михаил Ведерников

19:30, 23 марта 2020, ПАИ

Подарочные наборы для приглашенных на парад Победы – ветеранов и их семей – продемонстрировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.



Фото: Администрация Псковской области



Фото: Администрация Псковской области



Фото: Администрация Псковской области



Фото: Администрация Псковской области



Фото: Администрация Псковской области









Всего будет 1 тысяча 300 наборов, которые будут включать в себя головной убор, дождевик, бутылку воды, памятную игрушку для детей, сумку и несколько праздничных сувениров, в числе которых диск с песнями Победы. «Праздник должен не только запомниться, но и быть комфортным вне зависимости от погодных условий», – отметил губернатор.

«Сложно, конечно, сейчас прогнозировать ситуацию с массовыми мероприятиями на май, но мы исходим из оптимистичного сценария, поэтому подготовка к 75-летию Победы продолжается в ежедневном режиме», – добавил Михаил Ведерников.