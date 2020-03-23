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Общество

Подарочные наборы для ветеранов и их семей продемонстрировал Михаил Ведерников

Подарочные наборы для приглашенных на парад Победы – ветеранов и их семей – продемонстрировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

  • Подарочный набор для ветеранов и их семей
    Фото: Администрация Псковской области
  • Подарочный набор для ветеранов и их семей
    Фото: Администрация Псковской области
  • Подарочный набор для ветеранов и их семей
    Фото: Администрация Псковской области
  • Подарочный набор для ветеранов и их семей
    Фото: Администрация Псковской области
  • Подарочный набор для ветеранов и их семей
    Фото: Администрация Псковской области

Всего будет 1 тысяча 300 наборов, которые будут включать в себя головной убор, дождевик, бутылку воды, памятную игрушку для детей, сумку и несколько праздничных сувениров, в числе которых диск с песнями Победы. «Праздник должен не только запомниться, но и быть комфортным вне зависимости от погодных условий», – отметил губернатор.

«Сложно, конечно, сейчас прогнозировать ситуацию с массовыми мероприятиями на май, но мы исходим из оптимистичного сценария, поэтому подготовка к 75-летию Победы продолжается в ежедневном режиме», – добавил Михаил Ведерников.

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