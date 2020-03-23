Более 14 тысяч человек скончались в мире от коронавируса

23:27, 23 марта 2020, ПАИ

14 тысяч 510 человек скончались в мире в результате заражения коронавирусом нового типа COVID-19 по состоянию на 12:00 23 марта. Как пишет ТАСС, всего инфицированы 332 тысячи 930 человек.

Согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения, количество заразившихся за сутки увеличилось более чем на 40 тысяч человек, случаев с летальным исходом возросло на 1 тысячу 727.

Наибольшее количество заболевших и умерших в европейском регионе ВОЗ - 171 тысяча 424 и 8 тысяч 743 случая соответственно (за сутки число заболевших выросло на 20 тысяч 131, а умерших - на 1 тысячу 318).

В западно-тихоокеанском регионе зафиксировано 95 тысяч 637 заболевших и 3 тысячи 473 случая с летальным исходом.