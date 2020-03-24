Онлайн-трансляции запустил Русский музей

07:30, 24 марта 2020, ПАИ

Русский музей запустил проведение ежедневных онлайн-трансляций. Они будут проводиться на сайте и в социальных сетях, сообщили в группе музея социальной сети «Вконтакте».

23 марта музей провел открытый показ фильма «Русский музей в XXI веке» и встречу с генеральным директором музея, который выступил на тему «Профессия – Русский музей».

Для посетителей музей подготовил новые рубрики, которые будут представлены ежедневно. Прямые эфиры будут проводиться с 16:30 до 18:00. В рамках онлайн-трансляции ведущие специалисты по истории и теории изобразительного искусства расскажут о залах музея и его коллекции. Кроме того, будут показаны фильмы, которые ранее были доступны только посетителям Центра мультимедиа в виртуальных филиалах Русского музея.