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Общество

Онлайн-трансляции запустил Русский музей

Русский музей запустил проведение ежедневных онлайн-трансляций. Они будут проводиться на сайте и в социальных сетях, сообщили в группе музея социальной сети «Вконтакте».

23 марта музей провел открытый показ фильма «Русский музей в XXI веке» и встречу с генеральным директором музея, который выступил на тему «Профессия – Русский музей».

Для посетителей музей подготовил новые рубрики, которые будут представлены ежедневно. Прямые эфиры будут проводиться с 16:30 до 18:00. В рамках онлайн-трансляции ведущие специалисты по истории и теории изобразительного искусства расскажут о залах музея и его коллекции. Кроме того, будут показаны фильмы, которые ранее были доступны только посетителям Центра мультимедиа в виртуальных филиалах Русского музея.

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