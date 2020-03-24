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Общество

Накопления россиян упали до четырехлетнего минимума

До четырехлетнего минимума упали накопления среднего россиянина.  В 2019 году среднестатистический житель мог каждый месяц откладывать по 6,6 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Такой показатель является самым низким за 4 года, который лишь немного больше, чем в 2014 году, когда был зафиксирован кризис. Объемы возможных накоплений граждан снижаются. 10-15 лет назад не потраченные доходы в среднем по стране составляли 30,4%, затем они стали снижаться, достигнув 18%. Однако в 2015 году объем сбережений поднялся до 22,8%, но потом снова начал падать.

Из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть ситуация станет еще более напряженной. Реальные доходы граждан сократятся, и копить станет сложнее. 17,6 млн человек по всей стране или 12% по-прежнему получают ниже прожиточного минимума, что не дает возможности откладывать средства.

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