На исправительные работы отправился житель Гдовского района за неуплату алиментов

08:54, 24 марта 2020, ПАИ

Житель Гдовского района был приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

43-летний мужчина, являясь трудоспособным и здоровым гражданином, не трудоустроился, несмотря на исполнительное производство, которое предусматривало уплату алиментов. Суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка осужденного каждый месяц до наступления совершеннолетия ребенка.