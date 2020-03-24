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Общество

На исправительные работы отправился житель Гдовского района за неуплату алиментов

Житель Гдовского района был приговорен к исправительным работам за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

43-летний мужчина, являясь трудоспособным и здоровым гражданином, не трудоустроился, несмотря на исполнительное производство, которое предусматривало уплату алиментов. Суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка осужденного каждый месяц до наступления совершеннолетия ребенка.

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