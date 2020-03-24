Приём псковичей в клиентской службе ПФР проходит по предварительной записи из-за коронавируса

11:57, 24 марта 2020, ПАИ

В целях реализации мер по предупреждению распространения коронавируса приём псковичей в клиентской службе Пенсионного фонда России осуществляется исключительно по предварительной записи, кроме приема заявлений на выплату пособия на погребение и ежемесячную денежную выплату инвалидам после прохождения первичной медико-социальной экспертизы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Запись проводится по телефонам 69-64-94 (прием в клиентской службе, расположенной на улице Петровской, 53), 66-52-54 (прием в клиентской службе, расположенной на Октябрьском проспекте, 52), 53-01-20 (прием в клиентской службе, расположенной на улице Алтаева, 6) или на сайте Пенсионного фонда России.

Подать заявление на предоставление государственных услуг ПФР можно также через электронные сервисы es.pfrf.ru, gosuslugi.ru, через работодателя (в случае наличия соглашения об электронном взаимодействии), через МФЦ (прием осуществляется по записи).

Лица, не являющиеся заявителями на предоставление государственных услуг Пенсионного фонда России или сотрудниками клиентской службы, в здание не допускаются. Каждые два часа в течение 10 минут осуществляется проветривание и дезинфекция залов ожидания и кабинок приема заявителей. На время проветривания и дезинфекции устанавливается технологический перерыв. Псковичам во время приёма в клиентской службе ПФР советуют иметь с собой медицинские маски.