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Общество

Мыть упаковку приобретенных продуктов рекомендует Роскачество

Роскачество рекомендует мыть упаковку продуктов, которые были принесены в дом из магазина. Это позволит уберечь себя от микробов, передает ТАСС.

Специалисты считают, что не будет лишним хорошо вымыть не только приобретенные фрукты и овощи, но и упаковки, если они пластиковые, металлические или стеклянные. Для этого достаточно использовать воду и мыло. Огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением следует замочить в воде на 10-15 минут, после чего тщательно промыть водой.

Уделить внимание также следует столу и другим поверхностям, на которые выкладываются продукты. В Роскачестве считают, что шанс попадания вируса на стол минимален, но он есть.

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