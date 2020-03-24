Мыть упаковку приобретенных продуктов рекомендует Роскачество

14:11, 24 марта 2020, ПАИ

Роскачество рекомендует мыть упаковку продуктов, которые были принесены в дом из магазина. Это позволит уберечь себя от микробов, передает ТАСС.

Специалисты считают, что не будет лишним хорошо вымыть не только приобретенные фрукты и овощи, но и упаковки, если они пластиковые, металлические или стеклянные. Для этого достаточно использовать воду и мыло. Огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением следует замочить в воде на 10-15 минут, после чего тщательно промыть водой.

Уделить внимание также следует столу и другим поверхностям, на которые выкладываются продукты. В Роскачестве считают, что шанс попадания вируса на стол минимален, но он есть.