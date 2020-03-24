Выдачу наличных в банкоматах России рекомендовали ограничить

11:35, 24 марта 2020, ПАИ

Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных средств в банкоматах. Это необходимо для соблюдения профилактических мер предосторожности при кассовом обслуживании клиентов, сообщается на сайте Банка России.

Банк рекомендует выдержать денежные средства в банке в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса, перед выдачей клиентам. Кроме того, предложено ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах. Банкноты в таких банкоматах от одного клиента выдаются другому без обработки.

Предлагается регулярно проводить дезинфекцию устройств для передачи наличных, расположенных в помещениях банков и за пределами. Банк России призывает отдавать приоритет безналичной форме оплаты товаров и услуг.