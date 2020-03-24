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Экономика

Новые послабления для компаний готовят в России из-за коронавируса

Минэкономразвития России разработало проект распоряжения правительства, который предусматривает послабления для бизнеса из-за коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс».

В частности, компании смогут полгода работать без лицензии. Речь идет о фирмах, занятых в сфере производства спиртосодержащей и алкогольной продукции, исключая алкогольную розницу, оказании услуг связи и телерадиовещания, использования атомной энергии и некоторых других.

Поручается также прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, выездные налоговые и таможенные проверки со стороны занимающихся госконтролем органов. Внеплановые проверки будут проводиться только в случае угрозы причинения вреда здоровью, возникновению чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

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