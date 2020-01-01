Сквер в псковском микрорайоне Овсище начали строить раньше намеченного срока (ВИДЕО)

12:16, 24 марта 2020, ПАИ

Рабочие приступили к возведению сквера на пустыре у дома №14 по улице Технической в Пскове. Строительная техника работает на площадке с начала марта. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на месте будущего сквера выровнян грунт, намечены пешеходные дорожки, карман под парковку, проезд, места для детской и спортивной площадок.

Контракт был разыгран в конце прошлого года. Депутат Псковской городскоц Думы по округу Григорий Стороненков сообщал, что работы начнутся в апреле. Однако теплая зима и ранняя весна позволили начать раньше. Приемка объекта запланирована на конец июня. Территория год назад выиграла рейтинговое голосование на приоритетное благоустроство по проекту «Комфортная городская среда». В этом году победу в аналогичном голосовании одержал парк имени Гагарина на улице Гущина.