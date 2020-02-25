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Общество

Парк имени Гагарина благоустроят в рамках проекта «Городская среда» в Пскове в 2020 году

Источник: moydom.ru

Парк имени Юрия Гагарина в Пскове победил в рейтинговом голосованим по отбору общественных пространств для первоочередного благоустройства по партийному проекту «Единой России»» «Городская среда». Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в своем Instagram.

За благоустройство парка проголосовали 3 тысячи 932 человека (52%), площади Ленина — 2 тысячи 740 человек (36%), территории общего пользования у средней общеобразовательной школы №13 — 914 человек (12%).

Источник: moydom.ru

«Большое спасибо всем, кто поддержал парк, кто вложил силы, чтобы привлечь к голосованию как можно больше людей! Вместе мы огромная сила!» — написал Григорий Стороненков.

В рамках благоустройства парка, расположенного между улицами Гущина и Гдовской, планируется установить спортивную и детскую площадки, урны и скамейки, организовать освещение, отремонтировать и обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, а также провести работы по озеленению территории.

Официальные итоги голосования подведет комиссия 27 февраля. Голосование, в котором могли принять участие все жители Пскова в возрасте от 14 лет, проходило на портале moydom.ru с 8 по 24 февраля.

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