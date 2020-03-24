В Псковской области из-за коронавируса временно прекращена диспансеризация

15:10, 24 марта 2020, ПАИ

В Псковской области временно прекращена диспансеризация из-за развития коронавирусной инфекции. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

«Граница пока определена до 12 апреля, а далее будем руководствоваться документами федерального штаба», - рассказала Марина Гаращенко и подчеркнула, что на борьбу с распространением коронавирусной инфекции задействованы все врачи, и в первую очередь инфекционисты.

Также в эфире ПАИ-live Марина Гаращенко рассказала, что в области выявлено семь предварительно положительных реакций на коронавирус.

В Псковской области организована работа круглосуточного оперативного информационного центра. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299-003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» - «COVID-19. Псковская область».