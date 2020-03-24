Семь предварительно положительных реакций на коронавирус выявлены в Псковской области

12:20, 24 марта 2020, ПАИ

В Псковской области официально нет заболевших коронавирусной инфекцией, есть только семь предварительно положительных реакций. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

Марина Гаращенко подчеркнула, что ситуация в регионе штатная, а региональные власти и все службы предприняли все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса в Псковской области. Она также напомнила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников издал указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции», а позже внес в него дополнительные поправки.

В Псковской области организована работа круглосуточного оперативного информационного центра. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299-003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» - «COVID-19. Псковская область».