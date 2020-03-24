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Общество

423 человека обследованы на коронавирус в Псковской области

В Псковской области обследованы 423 человека, которые прибыли из-за рубежа и были отправлены на карантин в связи с выполнением мер по предотвращению распространения коронавируса в регионе. Некоторые обследованные уже вышли с карантина. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 марта.

«Сегодня мы получили списки граждан, прибывших из всех территорий – 157 и более стран. Мы относимся к ним как к людям, которые могли иметь контакт с таким заболеванием, - отметила Марина Гаращенко. – Списки обрабатываем. Я прошу отнестись с пониманием к этому вопросу, на наших медицинских работников ложится существенная нагрузка – самый большой приток прибывших из-за рубежа приходится на Псков».

В Псковской области организована работа круглосуточного оперативного информационного центра. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и (8112) 299-003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Всю последнюю достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» - «COVID-19. Псковская область».

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