Документальный фильм «Псков. Полет со Знаменем Победы» снимут в Псковской области

13:31, 24 марта 2020, ПАИ

В Псковской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, снимут документальный фильм «Псков. Полет со Знаменем Победы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского отделения ПАО Сбербанк, 24 марта состоялось подписание соглашения по созданию фильма, съемки профинансирует ПАО Сбербанк.

Соглашение подписали со стороны ООО «Планета кино» исполнительный директор Дмитрий Кабановский и исполнительный директор Благотворительного фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев.

«75-летие Победы - знаковая дата для всего нашего народа. Сбербанк не мог остаться в стороне от этого важнейшего события. К сожалению, далеко не все Псковичи, а тем более остальные жители нашей страны, знают о том, что Псковская область – Родина Знамени Победы. Именно поэтому нами было принято решение о финансировании съёмок фильма, рассказывающего о героических страницах истории нашего региона», – прокомментировала управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

Идея съемки фильма «Псков. Полет со Знаменем Победы» принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. По словам авторов, отличительная особенность проекта в том, что документальная лента будет доступна для слепых людей.

«Они смогут визуализировать молчаливые сцены, действия героев, сцены природы со слов тифлокомментатора, который будет лаконично, но при этом понятно описывать предметы и явления, поясняя, что происходит в кадре», - пояснили в Сбербанке.