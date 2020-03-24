Центр для мониторинга ситуации в экономике создали в Псковской области
В Псковской области появился региональный ситуационный центр Федеральной налоговой службы России для оперативного мониторинга ситуации в экономике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в агентстве инвестиционного развития региона.
Региональный ситуационный центр создан в Псковской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он будет заниматься оперативным мониторингом экономической и социальной ситуации в регионе, включая вопросы поступления доходов в бюджетную систему России.
Центр будет еженедельно проводить сбор и мониторинг информации, в том числе по обоснованным обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавируса.
В центр могут обратиться организации и индивидуальные предприниматели с проблемными ситуациями в деятельности своих компаний, в случае возникновения обстоятельств, связанных с распространением инфекции.
Контактные данные членов регионального ситуационного центра Псковской области можно посмотреть здесь>>>.