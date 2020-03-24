Центр для мониторинга ситуации в экономике создали в Псковской области

14:09, 24 марта 2020, ПАИ

В Псковской области появился региональный ситуационный центр Федеральной налоговой службы России для оперативного мониторинга ситуации в экономике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в агентстве инвестиционного развития региона.

Региональный ситуационный центр создан в Псковской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он будет заниматься оперативным мониторингом экономической и социальной ситуации в регионе, включая вопросы поступления доходов в бюджетную систему России.

Центр будет еженедельно проводить сбор и мониторинг информации, в том числе по обоснованным обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавируса.

В центр могут обратиться организации и индивидуальные предприниматели с проблемными ситуациями в деятельности своих компаний, в случае возникновения обстоятельств, связанных с распространением инфекции.

Контактные данные членов регионального ситуационного центра Псковской области можно посмотреть здесь>>>.