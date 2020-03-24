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Общество

Застрявших за границей россиян просят немедленно сообщить о себе

Испытывающие сложности с возвращением на родину из-за ситуации с коронавирусом граждане России должны в ближайшее время передать свои данные в загранучреждения России, говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

Формирование списков на выезд из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершится через двое суток.

«Обращаем внимание российских граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возвращению на Родину, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта», - указано в сообщении МИД.

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