Вера Емельянова расскажет о работе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

16:25, 24 марта 2020, ПАИ

Руководитель регионального оперативного штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в четверг 26 марта, в 15:00 в пресс-центре газеты «Псковская правда» сообщат актуальную информацию о мерах против коронавируса, предпринимаемых властями.

Представители оперативного штаба расскажут о сценариях развитии ситуации, межведомственном взаимодействии, а также о том, каким образом в Псковской области защищают от вируса старшее поколение.