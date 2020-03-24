Мемориальную доску бойцу 6-й роты Денису Зинкевичу планируют установить в Пскове

17:43, 24 марта 2020, ПАИ

Члены комитета по социальным вопросам и молодёжной политике и туризму Псковской гордумы согласовали установку на фасаде здания Псковского агротехнического колледжа мемориальной доски кавалеру ордена Мужества, гвардии рядовому Денису Зинкевичу. Он погиб при исполнении воинского долга в составе 6-ой роты 1 марта 2000 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, депутаты согласились с кандидатурой Константина Васильева для назначения на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Пскова».

Помимо этого, члены комитета рассмотрели вопросы о награждении почетными грамотами, в том числе и благодарственными письмами коллектив ГКЦ, работников централизованной библиотечной системы города, воспитателя детского сада «Золотой ключик», руководителя общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских лагерей» Раису Кузину.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей 36-й сессии Псковской гордумы, которая состоится 27 марта.

26 февраля в деревне Соловьи Псковского района у Стремуткинской средней школы был открыт бюст бойца 6-ой роты 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии рядового Дениса Зинкевича.