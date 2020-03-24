0
18:10
«Математика по скайпу»: Советы родителям от психолога Румии Калининой о правильном дистанционном обучении
18:05
Гарик Сукачев рассказал о своем деде, который встретил войну в Плюсском районе
17:31
Собранные на школьной ярмарке 300 тысяч рублей помогли детям-инвалидам в Псковской области
17:03
Галина Неваленная: Важно, что псковские студенты-медики выразили готовность помочь в борьбе с коронавирусом
16:43
Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом, студентах-добровольцах и работе горячей линии
16:25
Вера Емельянова расскажет о работе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
16:06
Детский коллектив из Струг Красных полностью не получил деньги за сданные из-за коронавируса билеты
Еще новости
Общество

Мемориальную доску бойцу 6-й роты Денису Зинкевичу планируют установить в Пскове

Члены комитета по социальным вопросам и молодёжной политике и туризму Псковской гордумы согласовали установку на фасаде здания Псковского агротехнического колледжа мемориальной доски кавалеру ордена Мужества, гвардии рядовому Денису Зинкевичу. Он погиб при исполнении воинского долга в составе 6-ой роты 1 марта 2000 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, депутаты согласились с кандидатурой Константина Васильева для назначения на должность директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Пскова».

Помимо этого, члены комитета рассмотрели вопросы о награждении почетными грамотами, в том числе и благодарственными письмами коллектив ГКЦ, работников централизованной библиотечной системы города, воспитателя детского сада «Золотой ключик», руководителя общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских лагерей» Раису Кузину.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей 36-й сессии Псковской гордумы, которая состоится 27 марта.

26 февраля в деревне Соловьи Псковского района у Стремуткинской средней школы был открыт бюст бойца 6-ой роты 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии рядового Дениса Зинкевича.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
Мемориальную доску бойцу 6-й роты Денису Зинкевичу планируют установить в Пскове Исследование о подвиге десантников 6-й роты представили в Курске Фильм о солдатах псковской 6-й роты представили в Москве Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве Бюст солдату 6-й роты Псковской дивизии Алексею Кирьянову открыли в Чайковском Мемориальную доску Герою России Роману Соколову установили в Пскове Бюсты бойцам 6-й роты установили в Новосокольническом и Порховском районах Бюсты трём десантникам 6-й роты открыли в Острове Выставка «Никто кроме нас!» в честь псковских героев-разведчиков и десантников открыта в галерее «Цех»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Гарик Сукачев рассказал о своем деде, который встретил войну в Плюсском районе
24 марта 2020
Гарик Сукачев рассказал о своем деде, который встретил войну в Плюсском районе
Собранные на школьной ярмарке 300 тысяч рублей помогли детям-инвалидам в Псковской области
24 марта 2020
Собранные на школьной ярмарке 300 тысяч рублей помогли детям-инвалидам в Псковской области
Галина Неваленная: Важно, что псковские студенты-медики выразили готовность помочь в борьбе с коронавирусом
24 марта 2020
Галина Неваленная: Важно, что псковские студенты-медики выразили готовность помочь в борьбе с коронавирусом
Вера Емельянова расскажет о работе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
24 марта 2020
Вера Емельянова расскажет о работе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Детский коллектив из Струг Красных полностью не получил деньги за сданные из-за коронавируса билеты
24 марта 2020
Детский коллектив из Струг Красных полностью не получил деньги за сданные из-за коронавируса билеты
ПАИ-live с Нинель Салагаевой переносится по техническим причинам
24 марта 2020
ПАИ-live с Нинель Салагаевой переносится по техническим причинам
У губернатора Псковской области Михаила Ведерникова тест на коронавирус оказался отрицательным
24 марта 2020
У губернатора Псковской области Михаила Ведерникова тест на коронавирус оказался отрицательным
Виктор Антонов о помощи псковских студентов-медиков в борьбе с коронавирусом: Это замечательная традиция, очень хорошо
24 марта 2020
Виктор Антонов о помощи псковских студентов-медиков в борьбе с коронавирусом: Это замечательная традиция, очень хорошо

Идет загрузка...