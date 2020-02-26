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Общество

Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе

Фото Юрия Кремнева

26 февраля в деревне Соловьи Псковского района у Стремуткинской средней школы открыли бюст бойца 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии рядового, кавалера Ордена Мужества Дениса Зинкевича, погибшего при исполнении воинского долга в Чечне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На торжественную церемонию открытия собрались преподаватели героя, ученики и учителя Стремуткинской школы, военнослужащие, юнармейцы, представители власти, жители деревни.

По случаю открытия бюста была отслужена поминальная лития по погибшему герою, к бюсту возложили цветы и гирлянды. После этого все собравшиеся почтили память павших бойцов 6-ой роты минутой молчания.

Фото Юрия Кремнева

В рамках мероприятия именем гвардии рядового Дениса Зинкевича назван отряд юнармейцев Стремуткинской школы. Членам отряда вручили соответствующие свидетельство и знамя.

Фото Юрия Кремнева

Денис Зинкевич родился 15 марта 1980 года в деревне Пожнище Псковского района. После школы учился в Псковском сельскохозяйственном техникуме. В 1999 году был призван в армию. Погиб 29 февраля 2000 в Аргунском ущелье Чечни. Будучи тяжело раненым, боец не отступил, продолжал мужественно стрелять из гранатомета, пока не погиб от пули снайпера. Похоронен Денис Зинкевич на кладбище деревни Горнево Ядровской волости Псковского района.

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