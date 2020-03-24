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Гарик Сукачев рассказал о своем деде, который встретил войну в Плюсском районе

Рок-музыкант Гарик Сукачев принял участие в проекте «Письма Победы» радиостанции «Наше Радио» и рассказал о своем деде, который в 1941 году встретил войну в Плюсском районе.

«Плюсский район, дед прибежал в деревню Ляды. Он работал большим начальником райпотребсоюза всей Псковской области. Прибежал в деревню, сказал, что фашисты в Лядах. Когда он прощался со своей семьей, уже в деревню входила разведка. Так как у него было оружие, он начал отстреливаться. Его взяли в плен, поскольку у него была офицерская форма. Прямо в деревне расстреляли. Труп не отдали семье на захоронение. Бабушка ходила, искала, и так и не смогла найти его тело», - поделился Гарик Сукачев с ведущим Максимом Виторганом.

«Письма Победы» – масштабный проект к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его цель – собрать к 9 мая 2020 года самый большой цифровой архив писем военных лет и сохранить его навсегда.

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