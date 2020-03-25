Резкое потепление прогнозируется в Псковской области
25 марта в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В регионе прогнозируется резкое потепление: днём термометры покажут до 10 градусов тепла вместо +5 накануне днём. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.
В ближайшие четыре дня, до 28 марта включительно, температура воздуха в Псковской области не будет опускаться ниже +10...+11 градусов, однако уже 29 марта ожидается похолодание до +4.