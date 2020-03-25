0
11:16
Александр Седунов: Система дистанционного образования в Псковской области работает
10:53
Волонтёры окажут адресную помощь жителям Псковской области в условиях карантина по коронавирусу
10:20
Койки без белья и кипяток получали иногородние студенты в Пскове в 1920 году
10:01
Антикоррупционные меры рассмотрели депутаты правового комитета Псковской гордумы
08:53
Сергей Грахов расскажет об окончании отопительного сезона в эфире ПАИ-live
07:00
Резкое потепление прогнозируется в Псковской области
22:05
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за предложенную помощь в условиях борьбы с коронавирусом
Еще новости
Общество

Резкое потепление прогнозируется в Псковской области

25 марта в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В регионе прогнозируется резкое потепление: днём термометры покажут до 10 градусов тепла вместо +5 накануне днём. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.

В ближайшие четыре дня, до 28 марта включительно, температура воздуха в Псковской области не будет опускаться ниже +10...+11 градусов, однако уже 29 марта ожидается похолодание до +4.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Александр Седунов: Система дистанционного образования в Псковской области работает
25 марта 2020
Александр Седунов: Система дистанционного образования в Псковской области работает
Волонтёры окажут адресную помощь жителям Псковской области в условиях карантина по коронавирусу
25 марта 2020
Волонтёры окажут адресную помощь жителям Псковской области в условиях карантина по коронавирусу
Койки без белья и кипяток получали иногородние студенты в Пскове в 1920 году
25 марта 2020
Койки без белья и кипяток получали иногородние студенты в Пскове в 1920 году
Антикоррупционные меры рассмотрели депутаты правового комитета Псковской гордумы
25 марта 2020
Антикоррупционные меры рассмотрели депутаты правового комитета Псковской гордумы
Сергей Грахов расскажет об окончании отопительного сезона в эфире ПАИ-live
25 марта 2020
Сергей Грахов расскажет об окончании отопительного сезона в эфире ПАИ-live
Резкое потепление прогнозируется в Псковской области
25 марта 2020
Резкое потепление прогнозируется в Псковской области
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за предложенную помощь в условиях борьбы с коронавирусом
24 марта 2020
Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за предложенную помощь в условиях борьбы с коронавирусом
ФОТОФАКТ: Сухая трава горит на улице Никольской в Пскове
24 марта 2020
ФОТОФАКТ: Сухая трава горит на улице Никольской в Пскове

Идет загрузка...