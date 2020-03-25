Утверждён алгоритм лечения коронавируса на дому

07:45, 25 марта 2020, ПАИ

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов с лёгкой формой коронавируса в домашних условиях, сообщает ТАСС.

Пациент может остаться дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание. В случае лечения на дому назначаются специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическая терапия.

В Псковской области выявлено семь предварительно положительных реакций на коронавирус. В регионе организована работа круглосуточного оперативного информационного центра. По телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299-003 любой обратившийся сможет получить ответы на наиболее актуальные вопросы, узнать оперативную информацию о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Достоверную информацию об эпидемической ситуации в Псковской области можно узнать и на информационном ресурсе стопкоронавирус.псков.рф, в официальной группе «Вконтакте» - «COVID-19. Псковская область».