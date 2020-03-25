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Сергей Грахов расскажет об окончании отопительного сезона в эфире ПАИ-live

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов станет гостем эфира ПАИ-live в рамках проекта «Огонь, вода и трубы» в среду, 25 марта.

Поговорим о возможности отсрочки коммунальных платежей в условиях профилактики коронавируса. Выясним, с какими итогами подходит регион к окончанию отопительного сезона, где и какие котельные, сети предстоит модернизировать в этом году.

Ваши вопросы можете оставлять до и во время эфира здесь >>>.

Начало трансляции - 12:00.

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