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Общество

Развитием волонтёрства займётся комитет по туризму Псковской области

Комитет по туризму Псковской области займётся развитием волонтёрства. Соответствующие изменения внесены в положение о профильном комитете постановлением областной администрации, которое опубликовано на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Согласно документу, комитет по туризму Псковской области в пределах своей компетенции будет осуществлять полномочия в сфере добровольчества и волонтёрства: разрабатывать и реализовывать госпрограммы (подпрограммы) региона, направленные на поддержку добровольчества и волонтёрства, утверждать порядок взаимодействия подведомственных учреждений комитета с организаторами добровольческой деятельности, волонтерскими организациями, реализовывать мероприятия по популяризации добровольческой деятельности на территории области,

Кроме того, профильный комитет в пределах своей компетенции теперь будет осуществлять полномочия в сфере приграничного сотрудничества: участвовать в проведении встреч, консультаций, конкурсов, ярмарок и иных мероприятий с представителями государственно-территориальных образований сопредельных государств, а также с согласия правительства РФ с органами государственной власти сопредельных государств, готовить и заключать соглашения о приграничном сотрудничестве с представителями государственно-территориальных, административно-территориальных образований сопредельных государств, участвовать в деятельности организаций приграничного сотрудничества, а также в соответствии с международными договорами РФ в деятельности органов приграничного сотрудничества, участвовать в деятельности международных организаций в сфере приграничного сотрудничества в рамках органов, созданных специально для этой цели, участвовать в разработке и реализации международных программ приграничного сотрудничества, проектов международных программ приграничного сотрудничества.

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