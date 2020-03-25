Участников репетиций Парада Победы проверили на коронавирус

11:04, 25 марта 2020, ПАИ

Подготовка личного состава, вооружения и военной техники к параду в день 75-летия Победы проходит в плановом порядке, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны.



Личный состав, который участвует в параде, прошёл углубленное медицинское обследование на фоне распространения коронавируса и допущен к участию в репетициях. Участников парада временно разместили в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях Минобороны. Здесь установлены бактерицидные ультрафиолетовые лампы, создан запас дезинфицирующих средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Во время подготовки к параду военные будут находиться под медицинским наблюдением. Сейчас участникам парада три раза в день измеряют температуру.

Иностранные военнослужащие, которые подтвердили свое участие в параде, пройдут карантинные мероприятия и углубленное медицинское обследование в своих странах. После прибытия в Россию они еще раз пройдут карантин, который продлится две недели.



12 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что власти пока не планируют отменять парад Победы из-за коронавируса или ограничивать его формат.