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Общество

Спортивной площадки в Финском парке Пскова не будет

Установка спортивной площадки в рамках благоустройства территории Финского парка в Пскове не предусмотрена, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Представители администрации отметили, что с этим вопросом к ним не раз обращались жители Пскова. «Согласно проектной документации благоустройства территории Финского парка, установка спортивной площадки не предусмотрена», - пояснили они.

Финский парк обновляют в рамках реконструкции улицы Леона Поземского. Она началась в сентябре 2019 года. Реконструкция затронет не только данную улицу, но и подход к Троицкому мосту, сквер около церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого от Поземского до Первомайской, улицу Набат от Поземского до Первомайской, проезд к районной поликлинике, улицу Герцена, набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей.

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