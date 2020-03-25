Александр Седунов: Ставим задачу по работе системы дистанционного образования в полном объеме

11:36, 25 марта 2020, ПАИ

«Для многих дистанционное обучение стало непривычным. Если раньше электронные журналы и дневники использовались для контроля и обратной связи, то сегодня это становится средством учебного общения и проведения занятий. Сегодня главное, чтобы эта система заработала в полном объеме», - заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 25 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов подчеркнул, что родители должны интересоваться у детей, чем они были заняты в течение дня, какие домашние задания они выполнили, а если возникают вопросы - связаться с учителем, классным руководителем. «Важно, чтобы все блоки, модули, темы были изучены», - считает председатель комитета.

«Есть семья, есть школьный учитель - смешивать эти два понятия невозможно. Главное, чтобы в этой ситуации мы сработались», - отметил Александр Седунов, добавив, что в комитет не поступало сообщений граждан о возросшей нагрузке на учащихся в связи с дистанционным обучением.

По словам Александра Седунова, дистанционное обучение может считаться обучением только тогда, когда выставляются оценки за выполненные задания.

Председатель комитета также напомнил, что зарплата учителей не будет отличаться от той, которую они получали до дистанционного обучения. Уменьшить зарплату директор школы не имеет права в этом случае, настаивает Александр Седунов.