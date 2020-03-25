ФОТОФАКТ: Управляющая компания в Пскове отказывается обслуживать посетителей без масок

11:41, 25 марта 2020, ПАИ

Как стало известно Псковскому агентству информации, на дверях офиса одной из управляющих компаний Пскова внимательные псковичи заметили «антикоронавирусное» объявление. Работники ЖКХ заявляют, что будут общаться только с посетителями в медицинской маске.

Между тем специалисты ВОЗ отмечают, что маски нужны не для защиты здоровых людей от эпидемии, а для врачей и уже заразившихся респираторными заболеваниями, включая грипп и ОРВИ. Маска защищает окружающих от частиц слюны кашляющего и чихающего человека. Заболевшие становятся менее опасными для окружающих.

Здоровым людям ВОЗ рекомендует избегать многолюдных замкнутых пространств, соблюдать дистанцию между людьми не менее одного метра, мыть руки с мылом под проточной водой, особенно, когда вернулись с улицы и перед едой. Также специалисты рекомендуют реже трогать руками рот и нос, особенно в общественных местах.