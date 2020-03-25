ФОТОФАКТ: Управляющая компания в Пскове отказывается обслуживать посетителей без масок
Как стало известно Псковскому агентству информации, на дверях офиса одной из управляющих компаний Пскова внимательные псковичи заметили «антикоронавирусное» объявление. Работники ЖКХ заявляют, что будут общаться только с посетителями в медицинской маске.
Между тем специалисты ВОЗ отмечают, что маски нужны не для защиты здоровых людей от эпидемии, а для врачей и уже заразившихся респираторными заболеваниями, включая грипп и ОРВИ. Маска защищает окружающих от частиц слюны кашляющего и чихающего человека. Заболевшие становятся менее опасными для окружающих.
Здоровым людям ВОЗ рекомендует избегать многолюдных замкнутых пространств, соблюдать дистанцию между людьми не менее одного метра, мыть руки с мылом под проточной водой, особенно, когда вернулись с улицы и перед едой. Также специалисты рекомендуют реже трогать руками рот и нос, особенно в общественных местах.