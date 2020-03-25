Псковичей предупреждают об обещающих компенсацию от коронавируса мошенниках

11:56, 25 марта 2020, ПАИ

Жителей Псковской области предупреждают о мошенниках, которые обещают компенсацию от коронавируса и другие услуги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Если вдруг в квартиру приходят и предлагают услуги по дезинфекции квартиры, по снимкам легких - надо обращаться в полицию, мы примем соответствующие меры», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Полиция призывает жителей области быть бдительными и не вступать в контакт с возможными мошенниками.