Псковичей предупреждают об обещающих компенсацию от коронавируса мошенниках
Жителей Псковской области предупреждают о мошенниках, которые обещают компенсацию от коронавируса и другие услуги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«Если вдруг в квартиру приходят и предлагают услуги по дезинфекции квартиры, по снимкам легких - надо обращаться в полицию, мы примем соответствующие меры», - рассказали в пресс-службе УМВД.
Полиция призывает жителей области быть бдительными и не вступать в контакт с возможными мошенниками.