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Общество

Сергей Грахов об управляющих компаниях: Если решили работать - работайте хорошо

Если решили работать - работайте хорошо, если нет - лучше уйти с этого рынка, озвучил свою позицию относительно управляющих компаний председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. Об этом он сказал в прямом эфире в рамках проекта «Огонь, вода и трубы» из редакции Псковского агентства информации.

«Если управляющая компания работает плохо, обижает людей, не реагирует на жалобы, мы проводим проверку, после которой компания может даже лишиться лицензии, - отметил Сергей Грахов. - Большинство руководителей управлющих компаний нормальные, адекватные люди, но на них всё равно жалуются. Например, мне поступила жалоба в Instagram, я позвонил руководителю компании, а он ответил, что в журнале заявок нет таких записей. Именно поэтому сначала нужно звонить в свою управляйку, а потом обращаться в комитет».

В частности, Сергей Грахов рекомендовал псковичам, у которых имеются вопросы относительно счетов, выставленных на основании работы тепловых счётчиков, прежде обратиться в свою управляющую компанию и только потом, если вопрос не решится, в областной комитет по ЖКХ.

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